сегодня в 14:56

Журналисток Котрикадзе* и Ратникову* заочно арестовали в России

Московский суд заочно отправил под арест журналистку Екатерину Котрикадзе* из-за фейков про ВС РФ. Ее коллегу Валерию Ратникову* также заочно арестовали на два месяца по делу о распространении фейков о российской армии, рассказали ТАСС в суде.

Котрикадзе* объявили в международный розыск.

В отношении Ратниковой* приняли ту же меру. Ее объявили в международный розыск еще 5 октября.

Котрикадзе* признали иноагентом 28 октября 2022 года. Ратникова* попала в реестр Минюста 22 декабря 2023 года.

* Физлица признаны иностранными агентами в России.