Журналистку Кичигину* заочно посадили в колонию на 10 лет за ложь про ВС РФ
Журналистку Валерию Кичигину* заочно посадили в колонию на 10 лет колонии общего режима. Она публично распространяла фейки про российскую армию, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в канале в MAX.
На суде Кичигиной* не было. Ее разыскивают.
Журналистку заочно заключили под стражу. Еще суд запретил ей заниматься администрированием сайтов на пять лет.
В апреле 2022 года Кичигина* опубликовала на своих профилях ссылку на пост с фейками о действиях ВС РФ в рамках спецоперации. Она приложила к снимкам свои комментарии.
В августе 2023 года журналистка выложила снимки с российскими солдатами, военной техникой. Там также содержались фейки о действиях ВС РФ.
*Валерия Кичигина внесена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов в РФ.
