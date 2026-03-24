Журналистку Кичигину* заочно посадили в колонию на 10 лет за ложь про ВС РФ

Журналистку Валерию Кичигину* заочно посадили в колонию на 10 лет колонии общего режима. Она публично распространяла фейки про российскую армию, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в канале в MAX .

На суде Кичигиной* не было. Ее разыскивают.

Журналистку заочно заключили под стражу. Еще суд запретил ей заниматься администрированием сайтов на пять лет.

В апреле 2022 года Кичигина* опубликовала на своих профилях ссылку на пост с фейками о действиях ВС РФ в рамках спецоперации. Она приложила к снимкам свои комментарии.

В августе 2023 года журналистка выложила снимки с российскими солдатами, военной техникой. Там также содержались фейки о действиях ВС РФ.

*Валерия Кичигина внесена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов в РФ.

