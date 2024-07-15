сегодня в 14:18

Журналистку Гессен заочно приговорили к 8 годам тюрьмы за фейки о ВС РФ

Журналистку Марию Гессен признали виновной в распространении фейков о ВС РФ и назначили ей наказание в виде 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Басманный районный суд Москвы признал журналистку и экс-директора русской службы «Радио Свобода»* виновной по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

Суд назначил Гессен наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

Также журналистку на 4 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в Сети.

Срок отбывания наказания исчисляется с момента экстрадиции Гессен на территорию РФ либо с момента ее задержания на территории страны.

*Признано в РФ СМИ-иноагентом