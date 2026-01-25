Журналист Суонн: ситуация в Миннеаполисе накаляется, допустим ввод войск

Американский журналист Бен Суонн в интервью RT заявил, что напряженность в Миннеаполисе продолжает нарастать. К настоящему моменту существует вероятность введения войск или Национальной гвардии.

«Я бы ожидал увидеть — даже если все будет продолжаться в том же ключе — либо ввод войск, (либо) Национальной гвардии», — сказал Суонн.

Журналист не исключил возможность конфликта между Нацгвардией, которую может мобилизовать правительство штата, и регулярной армией — их может направить глава Белого дома Дональд Трамп.

Суонн добавил, что около 10 тыс. человек вышли на акцию протеста, несмотря на морозы и мощную снежную бурю.

24 января тысячи американцев вышли на митинг в Миннеаполисе. Простеты проходили, несмотря на 27-градусный мороз. Люди митинговали против ужесточения иммиграционной политики в стране. Накануне, после убийства гражданина США при попытке его разоружения, волна протестов возобновилась.

