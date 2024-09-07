Журналист Гаспарян: общественное наблюдение на выборах исключает фальсификацию

сегодня в 17:05

Российский журналист, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян заявил, что общественное наблюдение за выборами необходимо распространять на всю страну, сообщает Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

«Это исключает даже разговоры о возможных фальсификациях: абсолютно каждый квадратный сантиметр под камерами», — сказал Гаспарян.

Он подчеркнул, что за ходом голосования на избирательных участках следят наблюдатели Общественного штаба и от политических партий.

Гаспарян добавил, что отдал свой голос накануне с помощью дистанционного электронного голосования, так как это быстро и удобно.

С 6 по 8 сентября проходят выборы депутатов в столичный парламент 8-го созыва, муниципальных депутатов в 8 округах ТиНАО, а также в муниципальном округе Куркино.