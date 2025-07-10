Журнал о бизнесе и предпринимательстве «Деловые люди» начали выпускать в Балашихе

Союз промышленников и предпринимателей Балашихи вместе с Балашихинской торгово-промышленной палатой выпустили пилотный выпуск тематического журнала «Деловые люди». Главным редактором издания стал член правления союза журналистов Подмосковья Алексей Галанин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В первом выпуске журнала основным материалом стало интервью с руководителем Союза промышленников и предпринимателей Балашихи Игорем Ряпиным. В рамках беседы он поделился тем, как планируют развивать деловое сотрудничество в городском округе, рассказал о поддержке предпринимательства и перспективах роста экономики Балашихи.

Также в выпуске было акцентировано внимание на прошедшем бизнес-форуме в Балашихе, в рамках которого встретились предприниматели округа, чтобы обсудить актуальные вопросы, обменяться опытом и установить деловые связи между собой.

Еще одной важной темой, затронутой в журнале, стало 100-летие со дня рождения директора Балашихинского литейно-механического завода Николая Евстафьева. Один из разделов был посвящен профессиональному пути и достижениям Героя Социалистического Труда.

Журнал планируют сделать регулярным изданием, которое поможет диалогу и взаимодействию представителей бизнес-сообществ, власти и общественности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что торговля является двигателем экономики региона, поэтому на ее развитие надо обращать особое внимание. В том числе важен вопрос привлечения мигрантов в торговлю.

«Четверть валового регионального продукта нашего региона — это торговля всегда была. Это движок. К этому движку надо относиться серьезно. Развиваются и торговые сети, и Ozon с Wildberries <…>. И (надо учитывать — ред.) насколько их экспансия здесь просчитана, чтобы не было каких-либо у нас, так скажем, последствий», — сказал Воробьев.