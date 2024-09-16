Журавли из Подмосковья собираются на зимовку

Со дня на день журавли из Подмосковья выстроятся в клинья в виде буквы V или диагональным рядом и потянутся к югу. Такие построения при перелете помогают птицам уменьшить сопротивление ветра, и впечатляюще смотрятся с земли, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В обычные годы эти птицы отправляются в теплые края уже в конце августа — первой половине сентября. В этом году они задержались в Подмосковье из-за удивительно теплой осени.

Перед длительным перелетом к зимним квартирам журавли покидают гнездовья и собираются на северо-востоке региона на территории государственного заказника «Журавлиная родина», расположенного на территории Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов. А уже оттуда мигрируют в теплые страны, предпочитая Индию, Израиль, южную Испанию и Францию.

Во время полета журавли развивают скорость от 40 до 70 км в час, поэтому за день они могут преодолевать до 800 км.

Всего в мире насчитывают около 15 видов журавлей, в России гнездятся семь из них. В Московской области живут серые журавли. Этот вид занесен в Красную книгу региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.