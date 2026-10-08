Жуковский присоединился к сбору макулатуры для помощи военным и жителям

Общественная палата Жуковского и молодежный центр «Дружба» присоединились к областной эколого-патриотической акции «V Единстве Za Победу». Сбор макулатуры продлится до 30 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каждый житель Жуковского может сдать макулатуру в молодежном центре «Дружба» по адресу: ул. Молодежная, д. 22. Пункт сбора находится у выхода с торца здания и работает с 10:00 до 20:00. Акция продлится до 30 ноября.

Принимают офисную бумагу, газеты, журналы, книги, картон, бумажную упаковку, учебники и другую печатную продукцию.

Все средства от собранной макулатуры направят на закупку гуманитарной помощи для воинских подразделений, участвующих в специальной военной операции, а также на поддержку жителей приграничья и новых регионов.

Акцию «V Единстве Za Победу» проводит платформа #ЭкоЛогичноеПодмосковье совместно с общественной палатой Московской области при поддержке правительства Московской области в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Развитие более осознанного потребления поддерживает нацпроект «Экологическое благополучие». Так, запущена Всероссийская акция по сбору макулатуры БумБатл, которая дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Чтобы присоединиться к акции, зарегистрируйтесь на сайте бумбатл.рф, сдайте макулатуру в удобном пункте и загрузите подтверждение в личный кабинет. Так вы тоже станете участником экодвижения.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.