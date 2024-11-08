Жуковский посетила депутат Московской областной Думы Лидия Антонова

В рамках визита она вместе с главой городского округа Жуковский Борисом Аубакировым осмотрела школу-новостройку в микрорайоне № 5, которая была открыта 2 сентября этого года, а также пообщалась с педагогами образовательного учреждения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Совместно с директором школы Борис Аубакиров показал Лидии Николаевне классы, новое оборудование для изучения предметов, рассказал о дальнейших планах по внедрению современных технологий в учебный процесс. Также осмотрели спортивный зал, столовую и актовый зал на 400 мест.

Ранее на базе школы было открыто новое театральное пространство - Жуковский стал пилотным проектом по созданию и развитию школьных театров в нашей стране. Проект реализован по инициативе народного артиста России, председателя Попечительского совета Национального фонда поддержки правообладателей Никиты Михалкова. В актовом зале появилась современная сцена с профессиональным световым, звуковым и видеооборудованием. Также фонд передал школьникам костюмы и декорации для постановок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае - 36», - отметил Воробьев.