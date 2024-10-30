Волонтеры Жуковского получили награды от Андрея Воробьева

В день добровольца Московской области губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил пункт сбора гуманитарной помощи в Одинцове, где пообщался с волонтерами, а также наградил самых активных ребят, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Среди награжденных были и две жуковчанки — София Семечкина и Елизавета Федорова. Вместе с другими жуковскими волонтерами девушки помогали во время зимнего ЧП в Подольске, а также работали на месте трагедии в Крокусе.

«Хочу присоединиться к нашему губернатору, и поблагодарить всех волонтеров за ту огромную работу, которую они делают. Оставайтесь такими же активными и неравнодушными. Пусть ваши глаза продолжают гореть. С такой молодежью у нас точно есть будущее, в этом у меня нет никаких сомнений», — написал в своих социальных сетях глава Жуковского Борис Аубакиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.