Жуковские «Волонтеры Подмосковья» проводят курсы компьютерной грамотности

В нашем мире быстро меняются цифровые технологии, многие пожилые люди сталкиваются с трудностями в их освоении. Именно поэтому волонтеры каждую неделю обучают пенсионеров как правильно пользоваться интернетом, какие сайты являются безопасными и какие мессенджеры на сегодняшний день самые удобные.

«Помогать старшему поколению с инновационными технологиями очень важно, так как это помогает приобщиться к новому информационному полю в современном мире. Интернет — это возможность по-новому реализовать себя, свои способности», — прокомментировала «Волонтер Подмосковья» Юлия Кулакова.

Знания современных технологий очень упрощают жизнь. Можно без очередей записаться в поликлинику, или заказать продукты на дом. Всему этому активисты могут обучить на курсах компьютерной грамотности.

Занятия проходят по расписанию:

Суббота 16:00–18:00

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.