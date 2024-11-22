Жуковские «Волонтеры Подмосковья» отправили на фронт около 4,5 тонн помощи военнослужащим

«Волонтеры Подмосковья» совместно с депутатом Совета депутатов г. о. Жуковский Сергеем Рязановым и Комитетом Семей Воинов Отечества г. о. Жуковский отправили партию помощи нашим солдатам в зону специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В этот раз загрузили около четырёх с половиной тонн помощи. С наступлением зимы появилась острая необходимость в окопный свечах, генераторах и утеплителях. Все необходимое в кратчайшие сроки было собрано и уже доставлено бойцам в зоне проведения специальной военной операции», — прокомментировал «Волонтер Подмосковья» Евгений Маныкин.

В течении двух дней активисты загружали все необходимые вещи, которые отправились на фронт нашим военнослужащим.

Поддержать военнослужащих можно на пункте сбора помощи участникам СВО. Он находится по адресу: МО, г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 23 (пристройка)

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.