Жуковские «Волонтеры Подмосковья» напомнили жителям о безопасности в темное время

В День памяти жертв ДТП «Волонтеры Подмосковья» раздали светоотражающие ленты детям, чтобы обеспечить их безопасность на дорогах в темное время суток. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

«Эта дата посвящена памяти погибших в дорожных происшествиях, а также призвана помочь предотвратить новые аварии. В этот день мы решили раздать детям светоотражающие полоски, чтобы водители смогли их увидеть в темное время суток. К сожалению, дети часто не осознают, где поджидает опасность, и выбегают на дороги. Светоотражатели помогут увидеть ребят в темноте», — сказала волонтер Ярослава Тютерева.

С наступлением осени солнце начинает раньше садиться, из-за чего водителям транспорта становится сложнее разглядеть человека на дороге. Светоотражающие ленты и наклейки помогут им лучше замечать детей в вечернее время суток, чтобы заранее сбавлять скорость.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.