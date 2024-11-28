Делегация юных​ жуковчан, в состав которой вошли ученики гимназии № 1, школы № 11, юные журналисты пресс-центра ЮИД городского округа Жуковский​ и детского телевидения «Взлет» молодежного центра «Дружба», приняла участие в молодежном форуме «Мы будущее. Сила смыслов», прошедшем в подмосковном Дмитрове, сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

Спикер форума — Илья Бачурин, российский продюсер кино и телевидения, ​креативный​ продюсер Всемирного фестиваля молодежи -​ ​2017 и Putin Team, советник президента Оргкомитета «Сочи 2014», посол Года добровольца в России в 2018 году.

Свой первый шаг к​ ​ успеху он сделал в 1993 году, организовав первый в России концерт Майкла Джексона. А дальше было создание радиостанции «Станция 106,8», дирекции музыкального вещания​ ​ телеканала​ ​ «ОРТ», «Фабрика звезд», фестиваль «Евровидение», телеканал «MTV Россия» и многое другое.

Илья Викторович рассказал участникам форума о личностном росте, переоценки ценностей на определенном этапе жизни и поделился опытом как найти свое место в жизни и профессии.

По признанию Ильи Бачурина, он никогда в жизни не искал финансовую выгоду. Старался делать то, что ему интересно, то, в​ ​ чем он может себя проявить и принести пользу стране. Так, например, занимая пост генерального директора «Москонцерта», Илья Бачурин вместе со своими коллегами организовал концертные бригады, которые выступают перед жителями Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, ​ ​участниками специальной военной операции, в госпиталях перед ранеными, собирают гуманитарную помощь для жителей Белгородской и Курской областей, новых территорий России.

Как отметил Илья Викторович, это в 90-е годы, когда в стране царил хаос и разруха, ​ ​мы считали, что европейские страны и, в частности, Соединенные штаты Америки наши добрые друзья. А позже пришло осознание того, что на самом деле это только видимость. Сегодня наша задача сохранить нашу идентичность, вернуть утраченное и вместе с молодежью строить новое великое будущее страны.

В рамках форума молодые люди смогли задать спикеру интересующие их вопросы о жизни и творчестве, узнать его мнение о процессах происходящих в стране.

Организаторам форума стало Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.