Жуковская школа № 2 станет площадкой для проведения «Географического диктанта»

17 ноября 2024 года состоится традиционная ежегодная международная просветительская акция Русского географического общества «Географический диктант». В Жуковском географический диктант можно будет написать на площадке, организованной в школе № 2, расположенной по адресу: улица Маяковского, дом 15, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Географический диктант организован по инициативе Председателя Попечительского Совета Русского географического общества, Президента Российской Федерации Владимира Путина и проходит ежегодно с 2015 года. Участникам «Диктанта» предстоит ответить на 40 вопрос о нашей стране.

Расписание:

11:00 — 12:00 — регистрация участников;

11:30 — 11:50 — миниконцерт, напутственное слово участникам;

11:55 — 12:00 — размещение в аудиториях;

12:00 — 13:00 — проведение диктанта.

На выходе участники получают сертификат. Обращаем внимание, что сертификат будет выписан на имя, названное при регистрации на площадке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.