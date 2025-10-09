Жуковская детская библиотека № 4 приглашает на день рождения Винни-Пуха

Детская библиотека № 4 города Жуковского приглашает юных читателей и их родителей на праздничное мероприятие, посвященное дню рождения одного из самых любимых сказочных персонажей — медвежонка Винни-Пуха. Торжество состоится 16 октября в 16:30 по адресу: улица Гудкова, 7а, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках праздника гостей ожидает показ легендарного советского мультипликационного фильма «Винни-Пух» 1969 года. Эта добрая и мудрая экранизация произведений Алана Милна, любимая несколькими поколениями зрителей, станет центральным событием встречи.

Как сообщают организаторы, программа мероприятия включает не только кинопоказ, но и знакомство с историей создания знаменитой ленты. Кроме того, участники смогут прочитать вслух отрывки из оригинальной книги и пообщаться в теплой, уютной атмосфере в компании друзей библиотеки.

«Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух! Спеть вместе с Винни-Пухом и порадоваться дню рождения самого обаятельного любителя меда приглашаем мы всех желающих», — отметили в анонсе события

Мероприятие рассчитано на семейное посещение. Вход свободный для всех категорий граждан. Возрастное ограничение — 6+.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону библиотеки: 8(498) 482-49-67.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.