Жостовская фабрика показала совместный мерч с футбольной командой Мусагалиева

Жостовская фабрика декоративной росписи и футбольный клуб 10, выступающий в российской медиалиге, презентовали совместный мерч в рамках матча с командой уральского медиалуба «СиндЕкат». Спортсмены ФК 10 вышли на игру в ветровках с цветочным принтом, в который искусно вписан логотип клуба. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В совместную коллекцию, созданную на стыке спорта и народного промысла, вошли ветровки, футболки и традиционные жостовские подносы, расписанные вручную мастерами фабрики — цветы Евгении Мешковой и символика Натальи Соколовой. В рамках коллаборации художники переосмыслили классическую роспись и представили вариант, который сочетает в себе традиционные цветочные композиции и клубную символику.

«ФК 10 давно вышел за рамки футбольного поля. Мы говорим с молодежью на понятном им языке — через стиль, через культуру, через уважение к своим корням и самоопределение. Этот проект с Жостовской фабрикой — не про ретро, это про живое наследие, которое может быть модным, дерзким, актуальным», — прокомментировал совместную работу президент клуба Азамат Мусагалиев.

В рамках совместного проекта футбольный клуб 10 также ввел новую традицию: в начале матча вместо вымпела капитан команды вручает соперникам эксклюзивный жостовский поднос из коллекции. Впервые клуб сделал это на матче против ФК «Тандем» в июне 2025 года.

«Для нас проект — это способ продемонстрировать жостовскую роспись с новой стороны: на куртках, футболках, уличной одежде, — но при этом не дать ей потерять своей сути. Показать, что народный промысел может органично вписываться в современный контекст и быть востребованным среди абсолютно разной аудитории», — рассказал генеральный директор Жостовской фабрики Андрей Климачев.

Эксклюзивная коллекция поступит в продажу в середине сентября. Вся информация о мерче будет доступна в телеграм-канале ФК 10.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.