Жора Крыжовников стал лучшим режиссером интернет-сериала по версии Национальной премии в области веб-контента, пишет РИА Новости .

Победу в номинации ему принес проект «Слово пацана. Кровь на асфальте». Церемония вручения премии состоялась в Цифровом деловом пространстве в Москве. Вели мероприятие конферансье Эдуард Апломбов и сценарист Александр Цыпкин.

«Это действительно большое событие… Спасибо!» — заявил со сцены один из продюсеров сериала Федор Бондарчук.

Также сыгравший главную роль в «Слове пацана» Иван Янковский стал лучшим актером интернет-сериала. Сам проект победил в номинации «Лучший интернет-сериал с хронометражем эпизода более 24 минут».