Жюри назвало победителей на MIMS Automobility Moscow 2025

На международной выставке автокомпонентов, запчастей, оборудования и товаров для автосервисов MIMS Automobility Moscow 2025 наградили победителей. Эксперты выбирали лучших, основываясь на таких факторах, как ассортимент запчастей, их систематизация, разнообразие брендов и охват рынка. Среди онлайн-платформ для продажи автотоваров победителем стал Авито, сообщила пресс-служба компании.

Победителя в категории «eCommerce и маркетплейсы 2025» определяли ведущие специалисты отрасли, включая автора телеграм-канала «Самородов Про Автобизнес» Артёма Самородова, эксперта авторитейла Александра Усольцева и директора по развитию FIT SERVICE Александра Гаранькова. В первый день выставки MIMS Automobility Moscow 2025 награду вручили руководителю направления «Запчасти и Автосервисы» сервиса Алексею Головину.

«Запчасти входят в тройку самых востребованных товарных категорий на Авито, каждый третий автолюбитель России использует платформу для поиска и покупки запчастей. Сегодня платформа предлагает более 75 млн товаров для транспорта, а также технологические цифровые решения, которые помогают сделать правильный выбор и безопасно приобрести или продать автокомпоненты. В прошлом году мы запустили „Гараж“ с умным подборщиком запчастей для конкретного автомобиля: сервис автоматически показывает только подходящие определенной марке, модели и поколению авто варианты», — отметил Головин.

Он добавил, что доставка сервиса позволяет получать и отправлять заказы быстро. Также портал активно расширяет ассортимент продукции с официальной гарантией — сейчас таких товаров более 4 млн.

На выставке «MIMS Automobility Moscow 2024» было подписано соглашение о сотрудничестве между сервисом и рядом компаний. Первыми партнерами стали LADA Цифра (дочерняя структура «АвтоВАЗа»), а также официальные дилеры LYNXauto и METEOR. Стороны договорились отмечать на платформе авторизованных продавцов и подтверждать гарантию на их товары. Сейчас на платформе более 4,3 млн запчастей для легковых авто с официальной гарантией, а число партнёров превысило сотню. Ожидается, что к концу года ассортимент гарантированных товаров вырастет втрое.