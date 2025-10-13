Жизнь с интернетом или без: как на современных людей влияют гаджеты

Аспирант СПбМСИ, эксперт-психолог Дмитрий Пурпурсевич-младший заявил, что результаты исследования показали, что сегодня люди могут прожить без помощи Интернета максимум месяц, сообщает «Вечерняя Москва» .

«В нашем эксперименте участвовали несколько групп, в которые вошли 33 человека. Из них 18 человек продержались более 5 дней, большая часть — пару недель, только двое выдержали месяц. Это подтверждает сформировавшуюся годами привычку людей к интернету как незаменимому помощнику», — сказал специалист.

Он также вспомнил о клипе американского певца Дэвида Берна Lazy, где герой, живущий в будущем, не встает с дивана, а убираются, покупают еду и готовят ему роботы Однажды один из «доставщиков» ломается и герой умирает от голода.

Около 10 лет назад Рейнолд Гарднер, известный специалист по выживанию, впервые поднял вопрос об утрате важных навыков среди молодежи. В своем отчете он подчеркнул, что такие умения, как навигация по картам и указателям без помощи цифровых устройств, определение съедобных и ядовитых растений, ремонт электроприборов и оказание неотложной медицинской помощи, все чаще делегируются смартфонам и интернету.

