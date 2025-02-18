Животный и растительный мир Подмосковья пробудился из-за аномально теплой зимы

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Начало 2025 года выдалось неожиданно теплым для зимнего периода. Обычно в январе Подмосковье укрыто снежным покровом и сковано морозом, в этом году жители смогли наблюдать преимущественно плюсовые температуры и отсутствие устойчивого снега. Подобная неустойчивая погода оказывает влияние на активность животного мира. Например, некоторые животные, обычно находящиеся в зимней спячке, проявляют несвойственную им активность в это время года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Растительный мир также реагирует на теплую погоду. Так, например, в городском округе Мытищи жители могли наблюдать первые подснежники. Эти хрупкие цветы, словно зимние сновидения, преждевременно пробились сквозь землю, став символом обманчивой весны в январе.

Несмотря на эту завораживающую картину, аномальное тепло несет в себе и потенциальную опасность. Лед на водоемах Подмосковья, не скованный стабильными морозами, остается нестабильным и непрочным.

Жителям региона рекомендуют проявлять повышенную осторожность и воздержаться от выхода на лед рек, озер и прудов. Особенно важно внимательно следить за детьми и объяснять им опасность нахождения вблизи водоемов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.