Животных начали пускать в московские салоны связи

Благодаря внедрению концепции pet-friendly клиенты розничных столичных салонов связи смогут посещать магазины уличного формата вместе со своими домашними питомцами. Об этом сообщила пресс-служба компании МТС.

Концепцию pet-friendly внедрили в 1,5 тыс. магазинах, двери которых отметили специальными стикерами. Владельцы животных могут заходить в магазины без ограничений с собаками любых размеров, кошками и другими домашними животными.

Также в рамках концепции pet-friendly запустили пилотный проект по оборудованию салонов связи мисками со свежей водой. В спецзоне животные смогут освежиться, пока их владельцы получают консультацию. Сейчас пилотный проект работает в 27 магазинах Санкт-Петербурга и Москвы.

«Четвероногие друзья — значительная часть жизни каждого человека, поэтому мы открываем свои двери перед домашними животными, делая посещение наших магазинов максимально комфортным для наших клиентов. В дальнейшем мы продолжим развивать pet-friendly концепцию», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.