Жительницы Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе «Женщины в АПК»

В этом году конкурс среди женщин агропромышленного комплекса страны прошел во второй раз и имел высокий отклик среди участниц. Итоги были подведены в октябре на одноименном ежегодном форуме «Женщины в АПК», количество участниц составило около 100 человек, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Мероприятие получило широкую поддержку среди тружениц аграрного сектора со всей страны, его цель — повышение роли, статуса и авторитета женщин на примере лидерства во всех отраслях агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

В Минсельхозпроде Московской области уточнили, что прием заявок на следующий год уже начался и продлится до 15 июля 2025 г. Заявки необходимо отправлять на электронную почту rcwa@mcx.gov.ru. Конкурсная информация должна быть сформирована согласно положению о Всероссийском конкурсе «Женщины в АПК», которое находится на сайте министерства во вложении. Итоги конкурса планируется подвести в октябре следующего года в рамках недели агропромышленного комплекса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.