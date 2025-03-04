Жительницы Красногорска 8 марта смогут бесплатно посетить филиал Музея Победы

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В международный женский день Красногорский филиал Музея Победы проведет для жителей и гостей города специальную программу, которая начнется в 12:00. Вход для всех женщин 8 марта будет бесплатным, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В честь 8 Марта посетителей ждут тематическая экскурсия, праздничная викторина, а также возможность ознакомиться с нашими выставками и экспозицией», — рассказала директор Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова.

В ходе тематической экскурсии «Женские лица Победы», которая начнется в 12.00, гости музея услышат истории женщин — участниц Великой Отечественной войны, внесших величайший вклад в победу над нацизмом. В их числе: разведчица диверсионной группы Зоя Космодемьянская, санинструктор стрелковой дивизии Гуля Королева, партизанка, разведчица и диверсантка Вера Волошина, врач, начальник санитарной части Красногорского лагеря для военнопленных № 27 Наталья Магнитова (Радуцкая), разведчица, журналистка, переводчица на Нюрнбергском процессе Галина Хромушина.

В 13.30 дети и взрослые смогут поучаствовать в праздничной викторине, тематикой которой станут героизм и самоотверженность советских женщин на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу.

Посетители филиала также смогут ознакомиться с временной выставкой «Хранители реликвий», посвященной меценатам, людям, с чьей помощью была собрана значительная часть фондовой коллекций музея.

Кроме того, прекрасная половина жительниц Красногорска сможет посетить уличную выставку «Красногорский рубеж», рассказывающую о вкладе красногорцев в Великую Победу.

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