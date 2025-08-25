Жительницу Удмуртии судят за комментарий «сжечь ведьму» под постом министра

Арестованная за слова о росте цен на масло пожаловалась на условия в камере

В Удмуртии продолжается суд над жительницей Ижевска Евгенией Рогозиной, обвиняемой в публичных призывах к терроризму из-за комментария в интернете, сообщает РЕН ТВ .

Поводом для возбуждения уголовного дела стал её ответ на пост министра сельского хозяйства России Оксаны Лут, которая объяснила рекордный рост цен на сливочное масло повышением доходов граждан. Под этой новостью Рогозина оставила комментарий: «Сжечь ведьму».

Эти слова правоохранительные органы расценили как публичный призыв к террористической деятельности, что предусмотрено статьёй 205.2 УК РФ. В зале суда женщина пыталась объяснить, что у неё не было злого умысла, а её слова были эмоциональной реакцией на новость о подорожании продукта, а не призывом к насилию.

Сама обвиняемая заявляет, что глубоко сожалеет о своей формулировке и что из-за неё теперь страдает вся её семья. Она уточнила, что написала комментарий и сразу о нём забыла, а теперь её жизнь разрушена. Кроме того, Рогозина пожаловалась на условия содержания в СИЗО, где ей, по её словам, сложно допроситься медицинской помощи из-за гинекологических проблем, а в камере постоянно холодно.

Суд заслушал свидетелей и отложил следующее заседание на 23 сентября, пока же фигурантка дела продолжает оставаться под стражей.