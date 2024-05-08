Жительницу Щелкова предостерегли от загрязнения водоохранной зоны реки Учи

Инспекторы Эконадзора Минэкологии Подмосковья продолжают контролировать состояние реки Учи, которая протекает по территориям нескольких городских округов. Признаки очередного нарушения выявлены в городском округе Щелково, сообщает пресс-служба ведомства.

«В министерство обратилась администрация округа, которая сообщила о загрязнении береговой полосы Учи в поселке Образцово. При осмотре территории установлено, что отвалами размываемых грунтов отсыпана 30-метровая прибрежная защитная полоса реки, граничащая с земельным участком, принадлежащим местной жительнице. Гражданке объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Министр напомнил, что ранее аналогичные предостережения были объявлены администрации Дмитровского округа, где на землях неразграниченной собственности были размещены грунты в водоохранной зоне Учи, а также собственнику земель в городском округе Мытищи, с участка которого в сторону реки стекала глиняная пульпа.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.