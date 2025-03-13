Жительницу пос Сычево Волоколамского округа Нину Данилову поздравили с 95-летием

Свое 95-летие отметила жительница поселка Сычево Волоколамского округа Нина Васильевна Данилова. В день юбилея к труженице тыла приехал заместитель главы Волоколамского округа Евгений Смирнов. Он передал слова поздравления и подарок от главы округа Натальи Козловой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Нина Васильевна пережила тяжелые годы Великой Отечественной войны и сохранила в себе силу духа и веру в лучшее. В 1941 году ей было всего 11 лет. Пошла на военный завод, но там не взяли из-за возраста. Тогда девочка приписала себе несколько лишних лет и начала работать. Шкурила и полировала приклады для автоматов.

В памяти у Нины Васильевны осталось много эпизодов, связанных с войной. Она помнит, как однажды немецкий танк начал стрелять в их сторону, как спасла свою одноклассницу, которую тяжело ранили, как просила помощи у соседей.

После войны Нина Васильевна работала в колхозе, помогала восстанавливать район после разрушений. Она помнит, как люди радовались миру, как с энтузиазмом подходили к любому делу.

«Пообщались с Ниной Васильевной. Несмотря на свой возраст, она бодра и полна оптимизма. Мы хорошо поговорили. От всей души поздравил ее с юбилеем», — сказал Евгений Смирнов.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте ( https://may9.ru/ ) и в Telegram-канале ( https://t.me/may_9_ru ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.