Жительницу Петербурга оштрафовали за поддельного Чебурашку

сегодня в 16:34

В Колпинском районном суде Санкт-Петербурга было удовлетворено исковое заявление киностудии «Союзмультфильм» против местной жительницы, которая занималась продажей через интернет-магазин игрушки — точной копии Чебурашки, сообщает «Бриф24» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Предпринимательница не пришла на заседание, и суд, установив очевидное сходство игрушки с известным персонажем, вынес решение о признании ее контрафактной продукцией.

Итогом разбирательства стало решение суда о взыскании с жительницы Петербурга денежной компенсации в размере 100 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Кроме того, на нее возложили обязанность возместить судебные издержки и затраты на государственную пошлину, общая сумма которых составила 13 276 рублей.

Таким образом, общая сумма, подлежащая взысканию, превысила 113 тысяч рублей.

