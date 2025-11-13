Жительницу Каширы наградили медалью Министерства здравоохранения РФ «За заслуги перед отечественным здравоохранением»

Заместителя главного врача Каширской больницы Татьяну Валентиновну Пономареву знают многие жители нашего округа. Особенно те, у кого есть дети. Татьяна Валентиновна — педиатр с большим стажем работы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Родом она из Екатеринбурга. Пришла работать в каширское здравоохранение в 1984 году. Сначала врачом-интерном в детскую поликлинику. А в 1985 году оформлена на должность участкового врача-педиатра детского поликлинического отделения Каширской городской больницы.

Сейчас на учете в детской поликлинике Каширской больницы числится 10250 детей. Это включая как городскую черту, так и сельские территории. И Татьяна Валентиновна, выполняя свои обязанности, много работает с родителями. Вопросы приходится решать разные. По словам Татьяны Валентиновны, сейчас стало много родителей, которые уверенны, что их детям не нужны никакие прививки.

«Это в корне ошибочное мнение. Нам приходится многих родителей убеждать не совершать такой ошибки и приводить детей на прививки. Ведь это риск, который потом может негативно сказаться на здоровье ребенка», — говорит Татьяна Валентиновна.

Татьяна Валентиновна признается, что педиатрия для нее была и есть особенная сфера. Потому что речь идет о здоровье детей. И тут надо быть не только ответственным, но и очень внимательным.

За 40 лет работы в здравоохранении ей не раз вручали знаки поощрения и награды различных уровней. А в этом году Татьяна Валентиновна получила высокую награду –медаль Министерства здравоохранения Российской Федерации «За заслуги перед отечественным здравоохранением».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.