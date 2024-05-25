Жительницу Ингушетии осудили и вернули ей младенца, которого она продала подруге

Жительница ингушского города Карабулак, по версии следствия, продала подруге своего новорожденного ребенка за 400 000 рублей. Правоохранители узнали о «сделке» только спустя два года, и горе-мать оказалась под следствием, сообщает kp.ru .

Ситуация произошла еще в 2020 году, когда 31-летняя жительница Карабулака продала приятельнице своего младенца сразу после родов. Покупательница, по данным издания, не могла иметь детей из-за бесплодия.

Продажа младенца вскрылась спустя пару лет, и ситуацией занялись правоохранители. Женщину, поменявшую своего малыша на 400 тысяч рублей, осудили по пунктам «б» и «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

«Приговором суда подсудимая признана виновной», — сообщили в республиканском следственном управлении СК.

Женщину приговорили к трем годам лишения свободы. Ее подругу-покупательницу «пока виновной не признали», добавляет издание.

Также, по данным журналистов, проданного малыша вернули биологической матери — исполнение наказание в отношении родительницы отложили до момента, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.