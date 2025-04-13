Жительницу Флориды арестовали за торговлю человеческими останками

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Во Флориде задержали женщину за торговлю человеческими костями

Жительницу Флориды арестовали за организацию незаконного бизнеса по продаже человеческих останков, пишет РИА Новости: США .

По данным полиции, она выставляла на продажу фрагменты скелетов с четким прейскурантом: частичные черепа предлагались за 600 долларов, отдельные кости — от 35 до 90 долларов.

Расследование показало, что женщина вела открытую торговлю через интернет, не скрывая характера товара.

Полиция пока не раскрывает происхождение костных фрагментов.