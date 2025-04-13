Жительницу Флориды арестовали за торговлю человеческими останками
Во Флориде задержали женщину за торговлю человеческими костями
Жительницу Флориды арестовали за организацию незаконного бизнеса по продаже человеческих останков, пишет РИА Новости: США.
По данным полиции, она выставляла на продажу фрагменты скелетов с четким прейскурантом: частичные черепа предлагались за 600 долларов, отдельные кости — от 35 до 90 долларов.
Расследование показало, что женщина вела открытую торговлю через интернет, не скрывая характера товара.
Полиция пока не раскрывает происхождение костных фрагментов.