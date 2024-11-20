Жительнице Подмосковья, бросившей новорожденного в туалете, предъявили обвинение

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В Пушкине Московской области 37-летней женщине, которая родила дочь в туалете и оставила ее в унитазе, предъявили обвинение, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Предварительно установлено, что 37-летняя женщина родила жизнеспособную дочь 20 октября 2024 года, но оставила ее в унитазе туалета. В итоге малышка погибла из-за закрытия дыхательных путей водой.

Женщине предъявили обвинение по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». По факту случившегося жительница Подмосковья уже допрошена. Компетентные специалисты собирают доказательства, которые позднее будут прикреплены к делу.

На данный момент не уточняется, почему женщина приняла решение убить дочь. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание за убийство новорожденного в виде пяти лет лишения свободы.