Жительнице Новороссийска, случайно убившей мужа при самообороне, заменили статью

Женщине из Новороссийска, которая случайно убила своего мужа при самообороне, изменили статью. Теперь ей не грозит 15 лет лишения свободы, сообщает Baza .

Изначально Юлию обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть ее супруга Федора. Мужчина злоупотреблял алкоголем, между супругами часто возникали ссоры, которые обычно заканчивались избиением женщины.

В октябре 2025 года в ходе очередного конфликта мужчина схватил нож и начал угрожать жене расправой. Юлия оборонялась и бросила в мужа табуретку. Удар по голове стал роковым — через 6 дней супруг скончался в реанимации. В отношении Юлии возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ей грозило 15 лет лишения свободы.

Однако после общественного резонанса следователи пересмотрели дело и переквалифицировали статью на более мягкую — превышение пределов самообороны. Если Юлию признают виновной, то ей грозит до 2 лет колонии.

