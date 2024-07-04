Жительнице Люберец не удалось законно увеличить свой участок

Люберецкий городской суд отказал гражданке в удовлетворении исковых требований к администрации городского округа Люберцы. Женщина просила признать незаконным отказ в признании права собственности на земельный участок в деревне Токарево. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Гражданке принадлежал земельный участок площадью 867 квадратных метров, на котором она организовала тепличное хозяйство. Фактически же она использовала гораздо большую территорию — свыше 1 100 квадратных метров. Причем часть этих земель входит в береговую полосу водного объекта — притока реки Пехорки, которая и без того испытывает сильнейшее антропогенное воздействие. Земли береговых полос и водоохранных зон приватизации не подлежат, так что отказ администрации был правомерным, позиция министерства прозвучала в суде», — пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В ходе процесса гражданка настаивала на своем праве оформить право собственности на том основании, что ее семья фактически пользуется всей территорией более 70 лет, однако суд подтвердил законность отказа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.