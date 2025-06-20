Жительнице Краснодара продали заплесневелый матрас

Жительница Краснодара приобрела для своего ребенка кровать популярного бренда и спустя полгода обнаружила, что нижняя часть матраса полностью покрыта плесенью. Она уверена, что изделие изначально было доставлено в ненадлежащем состоянии, сообщает Инфо24 .

Женщина еще при получении товара заметила влажность фанеры на кровати, но не придала этому значения. Спустя шесть месяцев, во время уборки детской комнаты, женщина почувствовала неприятный запах, когда пылесосила под кроватью.

Заглянув под матрас, покупательница была шокирована: он был полностью покрыт плесенью. Она обратилась в магазин, где совершила покупку, но там ей ответили, что кровать была доставлена в отличном состоянии, а плесень появилась позже, из-за условий в квартире. Женщина с этим не согласна: по ее мнению, матрас неправильно хранили на складе, и плесень образовалась еще там, а дома просто распространилась.

Она подчеркнула, что нет никаких признаков того, что плесень могла появиться в квартире: ни на одном другом предмете мебели грибок не обнаружен, а влажность в комнате в пределах нормы.