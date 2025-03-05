Жительница Воскресенска Клавдия Волкова отметила 100-летний юбилей в кругу семьи

По поручению главы городского округа Воскресенск Алексея Малкина с юбилеем женщину поздравила его заместитель, член партии «Единая Россия» Ксения Архипова. В рамках партийного проекта «Старшее поколение» она передала имениннице поздравления и подарки от президента РФ Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воскресенска.

Трудовой подвиг Клавдии Сергеевны Волковой отмечен медалями «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» .

Зимой 1941 года, когда немцы вплотную подошли к Москве, вместе с ровесниками под гул вражеских самолетов юной Клавдии пришлось копать окопы. Морозы тогда стояли очень сильные, местами земля промерзала до двух метров. Было очень тяжело и страшно.

В 1944 году, окончив специальные курсы, Клавдия Сергеевна получила звание сержанта санинструкторов. Практику проходила в госпитале Воскресенска. До самой пенсии она трудилась на ткацкой фабрике в деревне Губино, воспитала троих детей, помогала воспитывать внуков и правнуков.

Свой большой юбилей женщина отмечает в кругу родных и близких людей.

«Крепкого вам здоровья, уважаемая Клавдия Сергеевна, душевного тепла, внимания и заботы родных. Спасибо за самоотверженный труд», — поздравила Ксения Архипова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.