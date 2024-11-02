Жительница Тюменской области родила 15-го ребенка

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У жителей Ишима Евгении и Николая в конце октября родилась дочь Диана, которая стала 15-м ребенком в семье, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

«Поздравляем Евгению и Николая с этим замечательным событием и желаем им здоровья, счастья и благополучия», — говорится в сообщении.

Девочка появилась на свет 29 октября. В настоящее время мама с малышкой находятся в перинатальном центре, но вскоре будут выписаны домой.

В прошлом году многодетная семья была удостоена государственных наград. Почетные звания «Материнская слава» и «Отцовская доблесть» Евгении и Николаю лично вручил губернатор Тюменской области Александр Моор.