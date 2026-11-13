Жительница Сургута выставила детский стульчик за 520 тыс рублей
Объявление набрало 77 просмотров с 9 ноября
В Сургуте продавец просит 520 тыс.рублей за подержанный стульчик для кормления ребенка. На фотографии видны крошки на мебели, сообщает Сургут Информ.
Жительница города разместила объявление на популярном сайте 9 ноября 2026 года. С момента публикации пользователи посмотрели его 77 раз.
Автор указала, что стульчиком уже пользовались. На опубликованном снимке предмет мебели усыпан крошками.
«Продаю детский стульчик для кормления», — написала продавец в объявлении.
Других подробностей она не привела. Почему подержанный стульчик стоит 520 тыс. рублей, автор не пояснила.
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