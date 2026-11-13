Жительница Сургута выставила детский стульчик за 520 тыс рублей

В Сургуте продавец просит 520 тыс.рублей за подержанный стульчик для кормления ребенка. На фотографии видны крошки на мебели, сообщает Сургут Информ .

Жительница города разместила объявление на популярном сайте 9 ноября 2026 года. С момента публикации пользователи посмотрели его 77 раз.

Автор указала, что стульчиком уже пользовались. На опубликованном снимке предмет мебели усыпан крошками.

«Продаю детский стульчик для кормления», — написала продавец в объявлении.

Других подробностей она не привела. Почему подержанный стульчик стоит 520 тыс. рублей, автор не пояснила.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.