Жительница Сургута пожаловалась на лужу у школы для детей с ОВЗ

Жительница Сургута сообщила о затопленном тротуаре у школы для детей с ограниченными возможностями здоровья на Югорском проспекте. По ее словам, ситуация повторяется каждую весну, сообщает « Сургут Информ ».

С наступлением весны жители Сургута вновь жалуются на большие лужи, которые образуются на дорогах и тротуарах. По словам горожан, вода создает серьезные неудобства как для пешеходов, так и для автомобилистов.

Одна из жительниц рассказала, что мамы с колясками «буквально тонут в лужах». По ее словам, в городе образовалась очередь на откачку воды, при этом службы отчитались, что справляются с ситуацией и даже выделили средства на видеоролик.

На фотографии, сделанной на Югорском проспекте, видно, что вода покрывает значительную часть тротуара и въезда на дорогу. Лужа практически сливается с проезжей частью, затрудняя проход к школе для детей с ОВЗ.

