Жительница Шатуры посетила штаб «Народного фронта» в Курской области

Жительница Шатуры, активистка и председатель шатурского молодежного парламента Евгения Чиркунова вместе с командой движения «Здоровое Отечество» побывала в штабе «Народного фронта» в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

«Сейчас ситуация стабилизировалась с обеспечением жителей предметами первой необходимости. Основной запрос теперь на вещи для более комфортного и удобного проживания: матрасы, одеяла, подушки, мягкий инвентарь. Мы посетили два отдаленных ПВРа, располагающихся в области. Привезли туда медикаменты, средства гигиены, сладости для детей. Встретили нас очень хорошо. Заодно пообщались с людьми о том, что еще необходимо доставить», — рассказала Чиркунова.

По ее словам, это была лишь малая часть гуманитарного груза, подготовленного движением «Здоровое Отечество». На днях был отправлен большой гуманитарный конвой. Он был сформирован как раз с учетом пожеланий, собранных во время поездки в штаб.

Активисты движения выражают огромную благодарность своим друзьям в оказании помощи Курской области. Это Никита Нагорный, Яна Егорян, Светлана Ромашина, Дмитрий Тарасов и еще много представителей российского спорта и шоу-бизнеса.

Кроме того, движение «Здоровое Отечество» приняло активное участие в эвакуации детей из Курской области на реабилитацию и отдых в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.