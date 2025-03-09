Жительница Серпухова отметила 100-летний юбилей

В Международный женский день 8 марта 100-летний юбилей отметила Клавдия Григорьевна Насонова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Во время Великой Отечественной войны Клавдия Григорьевна трудилась в тылу: копала окопы в деревне Зиброво и работала на аэродроме в Дракино. После Победы женщина почти полвека отработала на серпуховском заводе «10 лет Октября». Сегодня, несмотря на почтенный возраст, Клавдия Григорьевна старается окружить заботой и теплом свою семью. Она по-прежнему помогает детям по хозяйству и присматривает за подрастающей правнучкой. Воспоминания о тяжелых годах войны до сих пор отзываются болью в ее сердце.

«Ветеран — воплощение стойкости, невероятной силы духа и безграничной любви к жизни. Клавдии Григорьевне желаю здоровья, мира, добра, тепла и заботы близких!», — отметил временно исполняющий полномочия главы Городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.