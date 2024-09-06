Жительница Сергиево-Посадского округа празднует 100-летний юбилей

Мария Ивановна родилась в Волгоградской области. До войны работала фельдшером. После вышла замуж за военного. Вместе с супругом по долгу военной службы часто переезжали по многим городам России, от Дальнего Востока до Астрахани.

Вместе супруги воспитали двоих детей. Сейчас Мария Ивановна гордится успехами двоих внуков. Говорит, что ее семья — это и есть ее жизнь. 1970 году семья переехала в Сергиев Посад, к слову супруг наш земляк и на войну призывался отсюда. Мария Ивановна многие годы проработала бухгалтером.

Сотрудники администрации и окружного управления социального развития пожелали ветерану трудового фронта здоровья и благополучия, а также отметили, что именно такие люди являются гордостью и примером для подражания. Передали поздравления из Кремля и подарок от губернатора Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что доплаты для пенсии ввели в Подмосковье для того, чтобы оказать дополнительную помощь пенсионерам.

«Вместе с тем у нас есть одинокие пенсионеры, и мы здесь ввели доплату к пенсии для того, чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу тем, кому нужна помощь», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.