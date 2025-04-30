Жительница Раменского рассказала главе округа об участии в проекте «Голос»

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев пригласил на встречу певицу Валентину Яньшину, прославившую родной город на всю страну благодаря успешному выступлению в финале популярного вокального шоу «Голос» на Первом канале. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В течение четырех месяцев жители Раменского округа болели за талантливую землячку Валентину Яньшину в проекте «Голос-13». Неделя за неделей девушка покоряла зрителей своим вокалом, преодолевала преграды и в итоге дошла до суперфинала шоу.

На встрече с главой округа Валентина поделилась свежими впечатлениями от участия в проекте. Она рассказала о поддержке своего наставника — известной певицы Полины Гагариной, которая верила в талант раменчанки. Валентина призналась, что сейчас испытывает и радость от достижений, и усталость после напряженных съемок.

Девушка благодарна «Голосу» за новых друзей и профессиональные связи. Уже сейчас у нее есть интересные предложения о сотрудничестве. Глава округа Эдуард Малышев поблагодарил Валентину за прославление Раменского округа и пожелал ей дальнейших творческих успехов.

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