Жительница Приморья инсценировала беременность, чтобы выманить миллион

В Приморье завершено расследование уголовного дела против 37-летней женщины, которая инсценировала беременность, чтобы удержать сожителя и выманить у него деньги, сообщает РЕН ТВ.

После того как 40-летний мужчина, обеспечивавший её и детей от предыдущих браков, решил расстаться, женщина в течение девяти месяцев поддерживала легенду о беременности с помощью накладного живота.

Затем она отправила фото чужого ребёнка, выдав его за новорождённого. За это время моряк перевел ей 1,133 млн рублей, а также передал мини-экскаватор стоимостью 344 тысячи рублей, который она продала через интернет.

Подсудимая полностью признала вину, дело направлено в суд.