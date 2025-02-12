Жительница Подмосковья поучаствовала в шоу «Битва шефов»

11 февраля на телеканале «Пятница» состоялась премьера четвертого сезона «Битвы шефов», в котором преподаватель хореографии из Дома творчества «Истоки» Лариса Наумова прошла в команду Константина Ивлева. «Да» ей сказали оба звездных шефа, сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского округа.

Шефов сразил лагман Ларисы Наумовой — национальное блюдо с родины участницы, Киргизии.

«На отборочный тур меня зарегистрировала дочка, сама я и не думала принимать участие в телешоу. Когда позвонили с телеканала, согласилась и нисколько об этом не пожалела. Это очень интересный опыт и впечатления», — рассказала участница шоу «Битва шефов» Лариса Наумова.

Лариса Наумова (Шишкина в девичестве) родилась в городе Фрунзе (Бишкек). В Сергиево-Посадский городской округ она приехала в 2000 году и с тех пор является хореографом-руководителем хореографического коллектива «Антре».

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