Жительница Подмосковья поселила корову прямо у себя дома
В Подмосковье 27-летняя Анастасия Н. держит корову как домашнее животное. Девушка регулярно публикует в своем блоге истории о совместной жизни с трехлетней буренкой по кличке Варвара, пишет Telegram-канал «112».
История необычного соседства началась совершенно случайно — корова сама однажды зашла в жилище. Позже, когда в хлеву начался ремонт, семья Анастасии разрешила животному временно переехать к ним.
Оказалось, что присутствие коровы в доме никому не мешает, и с тех пор Варвару стали регулярно пускать в помещение. Теперь хозяйка и ее необычная питомица проводят вместе большую часть дня: занимаются готовкой, принимают пищу и просто отдыхают.
На одном из роликов Анастасия показала, как готовит в присутствии коровы на кухне. Остатки овощей она разрешает питомице съесть прямо со стола.
На ночь корова возвращается в свой сарай, однако днем предпочитает находиться именно в человеческом жилище.
