Жительница Подмосковья победила в конкурсе красоты среди девушек-овощеводов

На базе агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» прошел конкурс красоты «Земля. Вода. Любовь и… Красота», который собрал девушек-овощеводов из 13 регионов России и Республики Казахстан. Из более чем 260 заявок экспертное жюри отобрало 16 финалисток, которые в течение пяти дней участвовали в интенсивной программе подготовки, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Участницы прошли курс обучения по саморазвитию и ораторскому мастерству, что позволило им значительно преобразиться. Профессиональные стилисты и визажисты помогли финалисткам выбрать новые образы, которые они смогут использовать в своей повседневной жизни. Заключительный день конкурса стал настоящим праздником: девушки продемонстрировали свои профессиональные навыки и творческие таланты на сцене. По итогам голосования, победителями конкурса стали сразу две участницы: онлайн-голосование выявило лидера в лице Полины Пикулицкой, овощевода из тепличного комплекса «Подмосковье». Жюри также отметило Оксану Гармонову из тепличного комплекса «Воронежский» как достойную награды. Обе девушки получили денежные сертификаты на сумму 100 тысяч рублей.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что проект призван привлечь внимание к специалистам, работающим в аграрной сфере и подчеркивающим значимость их вклада в развитие страны.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.