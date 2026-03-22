Жительница Подмосковья отсудила у компании 1 млн рублей за бракованный диван

Жительница Московской области отсудила у производителя 1 млн рублей за бракованный диван. Сумма в пять раз превышает первоначальную стоимость мебели, сообщает Baza .

Светлана приобрела современный раскладной диван от ООО «Сондив». Она выбрала обивку из ткани Cartier Beige и декоративные вставки для подлокотников в цвете «Матовый орех». За мебель она заплатила свыше 180 тыс. рублей.

Однако после сборки Светлана обнаружила недостатки: на передней части дивана была царапина, а цвет подлокотников не соответствовал ожиданиям. Сначала женщина попыталась решить проблему мирным путем, но ее претензии проигнорировали.

В итоге Светлана подала в суд на компанию «Сондив». Суд постановил, что фирма должна устранить брак, а также выплатить Светлане 431 тыс. рублей в качестве неустойки, 22 тыс. в виде штрафа и 15 тыс. в качестве компенсации. Однако компания проигнорировала решение суда.

Бездействие «Сондива» только усугубило ситуацию. Светлана обратилась в Мособлсуд, потребовав увеличить сумму неустойки и штрафа. Иск почти на 1 млн рублей удовлетворили, но компания вновь не спешит с выплатами. А долг тем временем растет и перевалил уже за 1,3 млн.

