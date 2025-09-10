Жительница Новокузнецка провела странный ритуал с птичьими перьями в подъезде

В Новокузнецке утром жительница дома по адресу Пионерский, 5А, устроила необычный ритуал с птичьими перьями в подъезде, сообщает Сiбдепо .

Утром в одном из подъездов дома на улице Пионерский, 5А, в Новокузнецке камеры видеонаблюдения зафиксировали необычный инцидент. Как рассказал журналист Ростислав Бардокин в своем Telegram-канале, на записи видно, как светловолосая женщина средних лет поднимается по лестнице с птичьими крыльями в руках.

Женщина подошла к одной из дверей на этаже и бросила перья на пол. После этого она заметила камеру, помахала в объектив и быстро ушла. Вся сцена заняла не более минуты.

По словам журналиста, мотивы поступка остаются неясными. В социальных сетях обсуждают, был ли это магический ритуал или попытка отомстить соседям.