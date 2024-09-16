Жительница Нижнего Новгорода выиграла годовой запас топлива и прокатилась с гонщиком-чемпионом

Анастасия из Нижнего Новгорода за рулем с 18 лет, и большие расстояния для нее привычны. Двухнедельное путешествие по Грузии на машине, марш-бросок до Карелии или 550 километров до Москвы, чтобы увидеть один из этапов Российской серии гонок на выносливость: когда рядом друзья, а бак полностью заправлен, в долгом пути она находит настоящее удовольствие.

Анастасия отправилась в Москву на гонки по приглашению сети АЗС «Газпромнефть». За несколько дней до этого она узнала, что стала третьей победительницей акции к 15-летию программы лояльности «Нам по пути». «Помню свои эмоции: не поверила этому совершенно, — делится девушка. — Я трижды позвонила на горячую линию, чтобы перепроверить. И даже сейчас, после поздравления, осознание пока не пришло».



Вручение приза —годового запаса топлива— произошло на автодроме Moscow Raceway прямо перед стартом заезда. Чемпион мира в гонках на выносливость Роман Русинов лично поздравил победительницу и прокатил ее по треку на новом суперкаре Rossa, который построил с командой российских дизайнеров и инженеров. Анастасия называет этот опыт ни на что не похожим: «Это мощный автомобиль, при этом Роман очень бережно пилотировал. Мне очень понравилось».



В автомобилях Анастасия разбирается хорошо и водит уже 15 лет: начала с того, что ездила с папой на рыбалку. Сейчас в семье две машины, у нее и у родителей, и объединенная карта лояльности «Нам по пути». Они нередко путешествуют вместе — по турбазам Нижегородской области, в сторону Арзамаса или Городца. Куда потратить свой приз, девушка пока размышляет: возможно, это будет поездка в сторону Кольского полуострова.



Анастасия заправляет свою Kia Seltos топливом G-Drive, неизменно на АЗС сети «Газпромнефть»: «Делаю так по наставлению отца, который там заправляется всю жизнь. Это топливо, испробованное на всех машинах, которые были в семье. А теперь я узнала, что на нем ездят и профессиональные гонщики».



У девушки есть даже любимая заправка сети недалеко от дома: в Автозаводском районе, на Проспекте Ленина. Но именно в тот день, когда Анастасия решила заправиться на другой — автоматической — АЗС, она получила свой выигрышный чек.



Свою удачу может испытать каждый автомобилист: в призовом фонде акции осталось еще 4 годовых запаса топлива и тысячи бонусов «Нам по пути». Главное — не забыть обновить мобильное приложение «АЗС Газпромнефть», совершать покупки от 2000 рублей с применением карты лояльности, а также зарегистрироваться на странице акции.



«Нам по пути»—одна из самых популярных программ лояльности среди российских автомобилистов.Ее участники получают бонусы запокупкина АЗС—будь то топливо, кофе или моторное масло. Каждый бонус равен 1 рублю. Накопленными бонусами можно оплачивать заправки, а также товары кафе или магазинов на АЗС сети. Стать участником программы просто: достаточновыпустить бесплатную виртуальную карту лояльности в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть».

Срок проведения акции: с 12.08.2024 по 06.11.2024:



— покупайте от 2 000 рублей топливо и товары с применением карты лояльности «Нам по пути».



— регистрируйтесь в приложении «АЗС Газпромнефть» (6+) до 6 октября для участия в

еженедельном розыгрыше «Годового запаса топлива»* и 15 000 призов**



— активируйте промокоды и используйте до 6 ноября*** для получения акционных бонусов на следующие покупки



Срок совершения целевых покупок, получения промокодов и участия в розыгрыше: с 12.08.2024 по 06.10.2024.



Срок активации и применения промокодов: с 12.08.24 по 06.11.2024.



Организатор акции: ООО «Прогрешен».



Партнер акции: ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»,



* «Годовой запас топлива» — приз 100 000 (сто тысяч) бонусов программы лояльности. Рассчитан из

среднего потребления в год 1 участника программы лояльности.



** Дополнительные призы (15 000 призов) — призы от 500 (пятисот) до 3 000 (трех тысяч) бонусов



программы лояльности.

*** Промокоды не действуют на автоматических АЗС, список товаров на АЗС «ОПТИ» ограничен по сравнению с АЗС «Газпромнефть».



Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов по ее результатам, сроках, месте и порядке их получения на сайте https://gpnbonus.ru/promotions/708.